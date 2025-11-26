İki husumetli arasındaki kavgada kan aktı!

Kilis Musabeyli'de 30 yaşındaki M.B., ile husumetli olduğu İbrahim Tilki (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.B., İbrahim Tilki'yi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Topallar köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.B. ile İbrahim Tilki karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.B., yanındaki av tüfeği ile İbrahim Tilki'ye tüfekle ateş etti.

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İbrahim Tilkii ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tilki, kurtarılamadı. M.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.