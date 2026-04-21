İhracatın lokomotifi turunçgil oldu: Gelirler yüzde 61 yükseldi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Türkiye'nin turunçgil dış satımı 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 565 bin 106 ton olan ihracat miktarı bu yılın ocak ve mart ayları arasında 638 bin 442 tona yükseldi. Üreticilerin dış pazarda gerçekleştirdiği bu hacim artışı doğrudan ekonomik verilere de yansıdı.

İHRACAT GELİRİ YÜZDE 61 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçen yılın ilk üç aylık döneminde 433 milyon 91 bin 663 dolar olarak kaydedilen turunçgil ihracat geliri bu yıl büyük bir sıçrama yaşadı. Verilere göre gelir kalemleri yüzde 61 gibi dikkat çekici bir oranda yükselerek 697 milyon 678 bin 706 dolar seviyesine kadar çıktı.

Bu ekonomik büyüme Türkiye'nin tarımsal ihracat kalemleri arasındaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.

EN ÇOK MANDALİNA TERCİH EDİLDİ

Yurt dışına gönderilen ürünlerin çeşitlerine bakıldığında mandalina listenin ilk sırasında yer buldu. İlk çeyrekte 429 bin 771 ton mandalina dış pazara sunulurken bu ürünü 101 bin 247 ton ile limon ve 63 bin 920 ton ile portakal takip etti. Greyfurt ihracatı ise 43 bin 504 ton seviyesinde gerçekleşti.

Limon ve portakal gibi temel ürünlerin dış satımdaki payı Türkiye'nin üretim gücünü temsil etmeyi sürdürüyor.

IRAK VE RUSYA PAZARDA LİDERLİĞİNİ KORUDU

Türkiye'nin üç aylık turunçgil ihracatında en büyük payı alan ülke 245 milyon dolarlık alımla Irak oldu. Irak'ın hemen ardından 206 milyon dolarla Rusya gelirken Ukrayna 39 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Listeyi 30 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Polonya ve 23 milyon dolarla Romanya izledi.

"TURUNÇGİL İHRACATIN LOKOMOTİFİ OLDU"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, dış satımdaki yükselişten memnun olduklarını söyledi.

Birçok hedef pazarda Türk turunçgiline ilginin arttığını dile getiren Kaçmaz, şöyle konuştu:

Turunçgil ihracatında yaşanan artış, üretim kalitesi ve uluslararası pazarlardaki talebin yükselişiyle desteklendi. Ocak-mart döneminde toplam turunçgil ihracatı miktar bazında önemli büyüme kaydederken döviz girdisi açısından da paralel olarak yükseldi. Yaş meyve, sebze ürün grubunun 3 aylık dış satımında en büyük pay turunçgil sektörünün olmuştur. Turunçgil, sektör ihracatının adeta lokomotifi haline gelmiştir.

"HEM ÜRETİM HEM İHRACATTA SÖZ SAHİBİYİZ"

Kaçmaz, üretim sezonunda hava şartlarının iyi olmasının turunçgil rekoltesini olumlu etkilediğini ifade etti.

Dış satımın daha iyi noktaya gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Kaçmaz, "Piyasaların beklentisine cevap verebildik ve bizden istenen ürünleri gönderebildik. Turunçgilde hem üretim hem de ihracatta söz sahibiyiz. İhracat rakamları bunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den 2025 ve 2026'nın ocak-mart dönemlerinde ihraç edilen turunçgil ürünleri ve değerleri şöyle:

Ürünler 2025 ocak-mart dönemi (dolar) 2026 ocak-mart dönemi (dolar) Mandalina 235,310,399 434.449,879 Limon 132,424,872 142,828,519 Portakal 33,215,338 84,620,708 Greyfurt 31,862,992 35,537,049

(AA)