İhraç edilen teğmenlerden hukuk mücadelelerinde yeni hamle! Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusu

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen TSK’dan ihraç edilmişti. 5 teğmen, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNE BASKI YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen, orduya dönüş davalarında mücadelelerini sürdürürken teğmenlerden yeni bir hamle geldi.

SÖZCÜ TV'den İlknur Yağumli'nin haberine göre; 5 teğmen dönemin Türk Kara Kuvvetleri Komutanı olan Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesinde Bayraktaroğlu'nun teğmenlerin ihraç edilmesi amacıyla Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerine baskı yaptığı iddia edildi.

İDDİANAME HAZIRLANMASI TALEP EDİLDİ!

5 teğmen için YDK'da yapılan ilk oylamada 7’ye 2 “teğmenler ihraç edilmesin” kararı çıktığı öne sürülürken Bayraktaroğlu’nun devreye girerek üyelere baskı yaptığı ve bu baskı sonucunda 3 üyenin oyunu değiştirdiği iddia edildi .

Böylece son oylamada teğmenler için 5 YDK üyesi “ihraç edilsin” oyu kullanırken 4 üye de "ihraç edilmesin" oyunu kullandı. Verilen dilekçede Bayraktaroğlu ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlanması talep edildi.

GAZETECİ ERSİN EROĞLU’NUN KİTABINDAKİ İDDİA SAVCILIĞA SUNULDU

Yapılan başvuruda, Askeri Ceza Kanunu ve TCK hükümlerinin uygulanması istenirken Genelkurmay Başkanı göreviyle ilgili suçlardan sadece Yüce Divan'da yargılanabiliyor. Fakat bu yargılamanın başlaması için yönetmelikler, yasa ve anayasada öngörülen şartlarla soruşturma izninin alınması gerekiyor. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianame düzenlemesi ve usul kurallarının eksiksiz uygulanması gerekiyor. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açılmasını kabul ederse, Bayraktaroğlu’nun AYM’de yargılanmasının yolu da açılabilir.

Yargıtay kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gazeteci Ersin Eroğlu'nun, “Teğmenler” kitabında yer alan bu iddia kitapla beraber suç duyurusu gerekçesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.