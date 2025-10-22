İBB gençlik konserine 'tarikat' engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 22 Ekim Çarşamba günü Hey! Douglas ve Güneş'in sahne alacağı bir konserle gerçekleştirmeyi planladığı "Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları: Okula Dönüş" etkinliği, bazı gruplar tarafından hedef gösterildi.

Akıncı-Güç isimli bir grup, sosyal medyadan yayımladığı bildiriyle, meydandaki camiye olan hassasiyetlerini gerekçe göstererek konser saatinde Beyazıt Camii'nde toplanma ve namaz kılma çağrısı yaptı.

Bu çağrı, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, A Haber ve Sabah gibi medya organlarında da yer aldı. Bu haberlerde, etkinliğin Beyazıt Camii'nin yakınında bulunması iptal gerekçesi olarak öne sürüldü ve grupların eylem çağrısına yer verilerek etkinlikler hedef gösterildi.

"KAYMAKAMLIK KARARIYLA İPTAL YENİ TARİH 27 EKİM"

Konserin iptal edildiği iddialarının yayılması üzerine Cumhuriyet'in ulaştığı İBB kaynakları, etkinliğin tamamen iptal edilmediğini, yerinin değiştirileceğini ifade etti. Kısa bir süre sonra İBB'den resmi bir açıklama geldi.

Açıklamada, Fatih Kaymakamlığı'nın kararı nedeniyle Beyazıt'taki etkinliğin iptal edildiği belirtilerek, yeni program hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Değerli basın mensupları,

Fatih Kaymakamlığının kararı nedeni ile bugün (22 Ekim Çarşamba) Beyazıt’ta yapılması planlanan “Cumhuriyet ve Gençlik Buluşmaları - Kampüse Dönüş” etkinliğimiz iptal edilmiştir. Etkinliğimiz, 27 Ekim Pazartesi günü Müze Gazhane’de gerçekleşecektir. Saat ve akış bilgisi ayrıca paylaşılacaktır."

Bu açıklamayla birlikte, etkinliğin hem yeri hem de tarihi resmen değiştirilmiş oldu.