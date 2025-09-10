Hikmet Çetin-Feti Yıldız görüşmesinden çıkan sonuç: Tutuklu Belediye Başkanları tahliye olacak!

Hikmet Çetin-Feti Yıldız görüşmesinden çıkan sonuç: Tutuklu Belediye Başkanları tahliye olacak!
Yayınlanma:
MHP'li Yıldız ile görüşmesinin detaylarını paylaşan Hikmet Çetin, belediye başkanlarının tutuksuz yargılanacağının işaretini aldığını söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından MHP ile dikkat çeken bir temasta daha bulundu.

Çetin, MHP'nin önde gelen ismi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Hikmet Çetin görüşmeye ilişkin detayları Saygı Öztürk'le paylaştı.

"ADIM ATACAK MISINIZ?"

Çetin'in öncelikle belediye başkanlarının tutuklanmalarından söz ettiği belirtildi. Feti Yıldız'ın ise, "Ben başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım. Bu konuda beyanatım var" dediği öğrenildi.

Çetin, Yıldız'a "Evet, açıklamalarınızı biliyorum. Peki siz bu konuda beyanatın dışında bir adım atacak mısınız?" şeklinde soru yöneltmesine ise Yıldız, yanıt vermedi.

Yıldız, "Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok" demekle yetindi.

"YILDIZ'DAN İŞARET ALDIM"

Öztürk'ün aktardığına göre Çetin, konuyu ağırlıklı olarak tutuklu belediye başkanlarına getirdi ve "yargılamalar başladığında başkanların tutuksuz yargılanmaları yönünde bir adım atılacağını" öngördüğünü söyledi.

Çetin'in bu kanaate ise, MHP’nin hukukçu ismi Feti Yıldız’la yaptığı sohbetten ulaştığını belirtti.

Çetin'e göre bir adım atılacak. Çetin, bu sürecin tutuksuz yargılamalarla devam edeceğini düşünüyor.

Çetin, sohbet sırasında Yıldız'dan da böyle bir işaret aldığını belirtiyor.

YILDIZ: İMAMOĞLU KAÇARSA KURTULURSUNUZ DİYORUM

Öztürk, görüşme sırasında yaşanan espirili diyaloğu da aktardı.

Feti Yıldız, "Ben tutuksuz yargılamadan yana olduğumu söylüyorum. Efendim serbest bırakılırsa belediye başkanlarının yurt dışına kaçabileceği söyleniyor. Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Çetin gülümseyerek "Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz" yanıtını verdi.

"FETİ YILDIZ KURULTAY DAVASINA KARŞI"

Öztürk'ün aktardığına göre; Yıldız, Hikmet Çetin'e belediyelere kayyum atanmasını doğru bulmadığını söyledi.

Öztürk yazısının devamında Yıldız'ın, CHP'nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi ve CHP'nin 38. Kurultayın iptali için açılan dava konusunda Çetin'in ile aynı görüşte olduğunu belirtti.

Öztürk'e göre Hikmet Çetin, şunları söyledi:

"Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi'nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

