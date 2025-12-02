Hayrabolu Göleti kuruma noktasına geldi

Hayrabolu Göleti kuruma noktasına geldi
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki gölet, uzun süren kuraklık nedeniyle çekildi. Mahalle sakini, daha önce göletin bu kadar kuruduğuna şahit olmadığını belirtti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki göletin büyük bölümünde su, kuraklık yüzünden çekildi. Bölgede devam eden kuraklık, baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin hızla düşmesine neden oldu.

Tarımsal sulamada kullanılan Hayrabolu Göleti'nde suyun ciddi oranda azaldığı görüldü.

hayrabolu-goleti-kuruma-noktasina-geldi-3.jpg

Çanakkale’de barajlar alarm veriyor: Ölü seviyeye indiÇanakkale’de barajlar alarm veriyor: Ölü seviyeye indi

İlyas Mahallesi Muhtarı Cumhur Çakmaz ,yaptığı açıklamada, son yağışların yeterli olmaması sebebiyle göletin kuruma noktasına geldiğini ifade etti.

"GÖLETTE BALIKLAR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Yağmur ve kar yağışının etkili olması halinde göletin yeniden eski seviyelerine kavuşabileceğini dile getiren Cumhur Çakmaz, "Son yağışlar maalesef etkili olmadı. Gölette balıklar yaşam mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

hayrabolu-goleti-kuruma-noktasina-geldi-1.jpg

İstanbul barajlarında kritik durum devam ediyor!İstanbul barajlarında kritik durum devam ediyor!

Mahalle sakinlerinden İsmail Batu ise yaptığı açıklamada, daha önce göletin bu kadar kuruduğuna şahit olmadığını ifade etti.

Kaynak:AA

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
2 kardeşe saldıran pitbull ile ilgili 12 şikayet yapılmış
2 kardeşe saldıran pitbull ile ilgili 12 şikayet yapılmış
Karadeniz'de vurulan MIDVOLGA-2 tankeri Sinop'a sığındı
Karadeniz'de vurulan MIDVOLGA-2 tankeri Sinop'a sığındı
Down sendromlu çocuğa ayrımcılığa üst sınır ceza
Down sendromlu çocuğa ayrımcılığa üst sınır ceza