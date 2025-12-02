Hayrabolu Göleti kuruma noktasına geldi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki göletin büyük bölümünde su, kuraklık yüzünden çekildi. Bölgede devam eden kuraklık, baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin hızla düşmesine neden oldu.

Tarımsal sulamada kullanılan Hayrabolu Göleti'nde suyun ciddi oranda azaldığı görüldü.

İlyas Mahallesi Muhtarı Cumhur Çakmaz ,yaptığı açıklamada, son yağışların yeterli olmaması sebebiyle göletin kuruma noktasına geldiğini ifade etti.

"GÖLETTE BALIKLAR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Yağmur ve kar yağışının etkili olması halinde göletin yeniden eski seviyelerine kavuşabileceğini dile getiren Cumhur Çakmaz, "Son yağışlar maalesef etkili olmadı. Gölette balıklar yaşam mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Batu ise yaptığı açıklamada, daha önce göletin bu kadar kuruduğuna şahit olmadığını ifade etti.