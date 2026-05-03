Hatay’da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Hatay, İskenderun-Arsuz kara yolunda seyir halinde olan bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlerin sardığı araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

72 gündür kayıp olan Uğur'dan haber alınamıyor: Ailesinden yardım çağrısı

Edinilen bilgilere göre olay, İskenderun-Arsuz kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracını hızla yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracı saran alevlere tazyikli suyla müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonrası hafif ticari araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. (DHA)