Hastanede feci olay: 5. kattan atlayan hükümlü öldü!

Yayınlanma:
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, 5’inci kattan atlayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana geldi.

hastane-3.jpg

Psikiyatri servisinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, bir anda 5’inci katından atladı. Osman’a hastanenin sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rasim Osman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Rasim Osman’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

hastane-2.jpg

Rasim Osman’ın daha önce bir kişiyi ‘kasten öldürme’ suçundan hüküm giydiği ve yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

hastane-1.jpg

Kaynak:DHA

