"Hasmımız çok" savunması tutmadı: 2 kardeş tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silahlanmaya karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında Gülbahçesi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu istihbaratını aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı aramalarda, yatak odasındaki gardıroba gizlenmiş bir poşet içerisinde; 1 adet otomatik tabanca, 2 adet normal tabanca olmak üzere toplam 3 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 5 şarjör ve 81 adet mermi ele geçirildi.

"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN ALDIK" SAVUNMASI

Operasyon sırasında evde bulunan 34 yaşındaki Serkan Ö. ile kardeşi 32 yaşındaki Mehmet Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden Serkan Ö.'nün verdiği ifade dikkat çekti. Evde çıkan otomatik silah ve mühimmatı kabul eden Serkan Ö., sorgusunda, "Çok hasmımız var. Bu silahları kendimizi onlara karşı korumak amacıyla evde bulunduruyorduk" diyerek kendini savundu.

İKİ KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan Ö. ve Mehmet Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan, operasyonda ele geçirilen biri otomatik 3 tabanca, herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadıklarının tespiti ve balistik inceleme yapılması amacıyla Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.