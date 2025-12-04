Halk TV’nin yeri değişmedi: 30 günde 30 gün birinci

Yayınlanma:
“Yalnız Değilsiniz” sloganıyla, toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, yolunu değiştirmeden yayın yapan Halk TV’yi izleyiciler yine yalnız bırakmadı.

Halk TV haber kanalları arasındaki rekabeti Kasım ayında da birincilikle bitirdi.

Resmi izleme ölçüm ve analizlerini yapan TİAK ve Kantar Medya’nın verilerine göre Halk TV, tüm gün ölçümlerinde iki kategoride 30’da 30, bir kategoride ise 30’da 29 yaptı.

“Tüm kesimleri” temsil eden 5 yaş üstü tüm izleyicilerin gruplandığı TOTAL ölçümünde Halk TV, Kasım ayında 30 günde 30 gün birinci oldu.

HALK TV, AB KATEGORİSİNDE 30 GÜNÜN 29’UNDA BİRİNCİ OLDU

Tüm izleyicilerin dörtte üçünü temsil eden ABC grubunda da sonuç değişmedi. Halk TV, ABC kategorisinde de 30 günün 30’unda birinci oldu.

Eğitim ve gelir seviyesi yüksek izleyiciler de açık ara Halk TV’yi tercih etti. Halk TV, AB kategorisinde 30 günün 29’unda birinci oldu.

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtlarıGoogle neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

