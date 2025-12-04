Halk TV’nin yeri değişmedi: 30 günde 30 gün birinci

Halk TV haber kanalları arasındaki rekabeti Kasım ayında da birincilikle bitirdi.

Resmi izleme ölçüm ve analizlerini yapan TİAK ve Kantar Medya’nın verilerine göre Halk TV, tüm gün ölçümlerinde iki kategoride 30’da 30, bir kategoride ise 30’da 29 yaptı.

“Tüm kesimleri” temsil eden 5 yaş üstü tüm izleyicilerin gruplandığı TOTAL ölçümünde Halk TV, Kasım ayında 30 günde 30 gün birinci oldu.

HALK TV, AB KATEGORİSİNDE 30 GÜNÜN 29’UNDA BİRİNCİ OLDU

Tüm izleyicilerin dörtte üçünü temsil eden ABC grubunda da sonuç değişmedi. Halk TV, ABC kategorisinde de 30 günün 30’unda birinci oldu.

Eğitim ve gelir seviyesi yüksek izleyiciler de açık ara Halk TV’yi tercih etti. Halk TV, AB kategorisinde 30 günün 29’unda birinci oldu.

