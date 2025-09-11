Halk otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı

Yayınlanma:
Antalya'da meydana gelen feci kazadan acı haber geldi. Halk otobüsü şoförü direksiyon başında fenalaştı, yol kenarına devrilen otobüsten sağ çıkamadı.

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Sait Avcı’nın (45) kullandığı halk otobüsü, ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada Avcı yaşamını yitirirken, otobüsteki tek yolcu hafif yaralanırken acı haber olay yerinde geldi.

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi içerisindeki Ziraat Çiftlik Yolu'nda meydana geldi. Halk otobüsünün şoförü Sait Avcı, direksiyonda fenalaştı. Kontrolün kaybolduğu otobüs, yol kenarındaki ağaçlara ve trafik işaret levhalarına, ardından da 500 metre ilerideki ağaca çarpıp, yan yattı.

halk-otobusu-soforu-direksiyon-basinda-fenalasti-5.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar otobüsteki Beycan Demirci'yi araçtan çıkardı.

halk-otobusu-soforu-direksiyon-basinda-fenalasti-3.jpg

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Demirci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirci'nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi.

halk-otobusu-soforu-direksiyon-basinda-fenalasti-6.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekibi ise otobüste sıkışan Avcı'yı çıkardı. Sağlık ekibi, Sait Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

halk-otobusu-soforu-direksiyon-basinda-fenalasti-4.jpg

Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık incelemesinin ardından Sait Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

halk-otobusu-soforu-direksiyon-basinda-fenalasti-7.jpg

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
İYİ Parti kongre süreci başladı
İYİ Parti kongre süreci başladı
Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adliyeye sevk edildi