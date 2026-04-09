Hakan Fidan ile Suriyeli mevkiidaşı arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile başkent Ankara’da görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, açıklamasında ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese değinerek ateşkesin sahada Lübnan’ı da kapsayacak şekilde, kalıcı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

"Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı" diyen Fidan, İsrail'in Batı Şeria'daki ihlallerine de dikkat çekerek "Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bu dönemde İsrail’in Batı Şeria’daki fiillerini endişe ile takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

“İSRAİL BEKLEDİĞİMİZ OYUNBOZANLIĞINI YAPTI”

"Son 3 4 haftadır yoğun bir diplomasi ve akıl oyunlarının oynandığı yoğun bir süreç oldu. İsrail beklediğimiz gibi oyunbozanlığını yaptı ve Lübnan’a geniş kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdi. İsrail’in bu provokasyonu eşliğinde bu görüşmeler oldukça zor geçecek." ifadelerini kullanan Bakan Fidan, 2 haftalık ateşkesin yeterli olmayabileceğini ve tarafların mutabık kalması durumunda uzatılabileceğini belirtti.

Fidan, sözlerinin devamında "Hamas üzerine düşeni büyük ölçüde yerine getirdi. Ancak İsrail’in birinci aşama ile ilgili verdiği sözleri yerine getirmediğine yönelik düşünceler var." dedi.

“İKİ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR”

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise, yaptığı açıklamada "Dört Deniz Projesi" kapsamında şekillenen stratejik vizyonun iki ülke ve bölge için önemli bir fırsat olduğunu kaydederek "Dört Deniz Projesi, Suriye ve Türkiye’yi Körfez, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında enerji dağıtımında ana bir arter haline getirecektir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Şeybani enerji, ticaret ve altyapı alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak sınırların kontrol altına alınması ve ulusal güvenliği hedef alan tehditlerin bertaraf edilmesi konularının ele alındığını söyledi. Ulusal düzeyde devlet kurumlarının yeniden inşasının kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Şeybani, Suriye Halk Meclisi'nin Haseke ilinde seçimlerin son turunu başlatacağını ve kısa süre içinde ilk oturumunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Şeybani,"Bu proje, Suriye ve Türkiye’yi Körfez, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında enerji dağıtımında ana bir arter haline getirecektir. Geleneksel deniz yollarındaki istikrarsızlıklar göz önüne alındığında, bu proje hem iki ülke hem de tüm bölge için kaçınılmaz bir gereklilik ve önemli bir fırsattır." dedi.

Terör örgütü YPG ile entegrasyon süreci hakkında ise, "SDG entegrasyonunda pusulamız tek devlet, tek ordu, tek egemenlik ilkesidir.” ifadelerine yer verdi. Şeybani, güvenlik ve askeri kurumların yeniden yapılandırılması ile yargı ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı ve ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ŞEYBANİ’DEN İSRAİL’E ÇAĞRI!

İsrail’in Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye topraklarının bir kısmını işgal etmeye devam ettiğini ve kara operasyonlarını sürdüğünü ifade eden Şeybani, uluslararası toplumu 1974 Anlaşması’nın uygulanması ve İsrail güçlerinin çekilmesi için çağrıda bulundu.

Lübnan’a yönelik saldırılara ilişkin endişelerini dile getiren Şeybani, "Lübnan hükümetini desteklemek istiyoruz ve Lübnan hükümetinin, Hizbullah’ın silahlarını ulusal yollarla ve herhangi bir dış müdahaleden uzak bir şekilde kaldırma konusundaki duruşunu destekliyoruz." sözlerini sarf etti.

“LÜBNAN’A TAM İNSANİ VE SİYTASİ DESTEĞİ SUNMAYA HAZIRIZ”

Lübnan'a, savaş yıllarında Suriyeli mültecileri ağırlaması nedeniyle teşekkür eden Şeybani, Lübnan'ın istikrarsız bir devlet haline gelmesini istemediklerini belirtti. Bakan Şeybani, Lübnan'da istikrar ve barışı desteklediklerini, uluslararası toplumu Lübnan’a yardım etmeye davet ettiklerini aktararak "Bu zor dönemde Lübnan’a tam insani ve siyasi desteği sunmaya hazırız." diye konuştu. (AA)