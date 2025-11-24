'Hak ettikleri değeri görecekleri günler yakın'

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu özel günü kutladı.

Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye İmamoğlu daveti!

Anne ve babası da öğretmen olan Özel, paylaşımında, "Öğretmenlik sabrın, adaletin ve umut üretmenin adıdır" dedi.

Özel'den Yerlikaya hakkında çok konuşulacak iddia! Bakan'dan 'FETÖ'lü cevap geldi

"HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRECEKLERİ GÜNLER ÇOK YAKIN"

Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü de andığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"İki öğretmenin evladı olarak çok iyi biliyorum ki öğretmenlik sabrın, adaletin ve umut üretmenin adıdır. Atanmayan öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin hakkını aramak, nitelikli ve eşit eğitim için mücadele etmek hepimizin sorumluluğu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hak ettikleri değeri görecekleri günler çok yakın."