Hafif ticari araç kontrolden çıktı: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kuddusi Kılcı yönetimindeki 06 EDN 681 plakalı araç, Medet Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden 5 kişi, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçtakilerin Muğla’dan Ankara’ya doğru yolculuk ettikleri öğrenildi.