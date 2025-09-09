Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı

Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin vatandaşların yoğun talebi üzerine 21 Eylül 2025’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle işlemlerin 21 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabileceği bildirildi.

Erbaş, “Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler” ifadelerini kullandı. Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri, hac organizasyonunun sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için her yıl Diyanet tarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Vatandaşların, bu süreyi kaçırmadan kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulanıyor. Erbaş, işlemlerin online platform üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabileceğini de hatırlattı.

Erbaş'ın açıklaması bu şekilde:

"2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

