Güllü düştü mü yoksa itildi mi? Mühendisler inceleyecek

26 Eylül gecesi Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu hafta Güllü'nün evinde ve düştüğü alanında keşif yapılacak. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği üç kişilik mühendis bilirkişi heyeti, sanatçının düştüğü pencerenin bulunduğu oda ile bedeninin bulunduğu noktada inceleme gerçekleştirecek. Yapılacak ölçümler ve elde edilecek veriler ışığında, "Güllü düştü mü yoksa itildi mi?" sorusuna yanıt aranacak. Hazırlanacak rapor, soruşturmanın seyrini belirleyecek.

BENZER BİR OLAYDA GÖREV YAPMIŞLARDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bilirkişi heyeti, daha önce de benzer bir olayda görev yapmıştı. 33 yaşındaki Semiha Sözer, Yalova'nın Soğuksu köyü yakınlarında uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Eşi Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri üzerine devreye giren bilirkişi ekibi, hazırladığı raporda Semiha Sözer'in bulunduğu noktaya yalnızca itilerek düşmüş olabileceği sonucuna varmıştı.

Bu raporun ardından Erdal Sözer tutuklanmış ve hakkında “tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Şimdi aynı ekip, Güllü’nün evinde ve düştüğü yerde inceleme yaparak rapor hazırlayacak.

SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İNCELEMESİNDE SONA GELİNDİ

Güllü'nün tırnak aralarından ve vücudundan alınan sürüntü örneklerinin incelenmesi ise sürüyor. Aynı şekilde, sanatçının düştüğü iddia edilen odanın zemininden alınan numuneler üzerindeki analizler de henüz tamamlanmadı.

Bu raporların sonuçları beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin incelemede ise sona gelindi.