Gezi için 'Duran Adam' eylemi yapan 19 gencin davasında ara karar

Gezi Parkı Eylemleri'nin 12. yıl dönümünde 28 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen “Duran Adam” eylemi nedeniyle 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşı 18’in altında olan iki çocuk serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. O gençler hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

GEZİ İÇİN 'DURAN ADAM' EYLEMİ YAPAN 19 GENCİN DAVASINDA ARA KARAR

Söz konusu 19 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” suçlamasıyla açılan dava, bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcılık iddianamesinde, sanıkların “toplumsal olaylara ilişkin duyarlılığı istismar ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte eylem gerçekleştirdikleri” öne sürüldü. Sanık avukatları ise eylemin tamamen barışçıl nitelikte olduğunu vurgulayarak, müvekkillerinin yalnızca sessiz bir şekilde durduklarını belirtti ve derhal beraat talebinde bulundu.

Avukatların beraat talebi kabul görmezken dava 4 Mart 2026'ya ertelendi. 19'ununda adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.