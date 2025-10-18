Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce hap ele geçirildi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışmanın ardından harekete geçti. Ekiplerin il çıkışında gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında, şüpheli bir tır durduruldu.
510 BİN ADET UYUŞTURCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Kontrol sırasında narkotik köpeğinin yardımıyla tırda yapılan detaylı aramalarda, çuvallar içerisine gizlenmiş vaziyette 510 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)