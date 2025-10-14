Gaziantep'te tek derslikli okul iki öğrenciyle eğitime devam ediyor

Nizip'in 211 nüfuslu kırsal Kesiktaş Mahallesi'ndeki ilkokulda, geçen yıl eğitim gören 4 öğrenciden 3'ünün mezun olması veya aileleriyle birlikte kent merkezine taşınmasıyla öğrenci sayısı bire düştü. Okulda 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden Nigar Ece Yılmaz'a, bu yıl okula yeni başlayan kardeşi Hatice Yılmaz'ın da katılmasıyla öğrenci sayısı ikiye yükseldi.

Birleştirilmiş sınıfta eğitim gören iki kardeşe, 13 yıllık sınıf öğretmeni Demet Kasırga ders veriyor. Her gün yaklaşık 45 kilometre yol katederek okula gelen Kasırga, ilk iş olarak okulun temizliğini yaptığını, ardından sınıfını hazırlayarak öğrencilerini beklediğini belirtiyor. Öğrencileriyle ders saatleri dışında da yakından ilgilenen Demet öğretmen, teneffüslerde onlarla oyunlar oynayarak eğitimi daha eğlenceli hale getiriyor.

"KÖYDE BİR IŞIĞIN SÖNMEMESİ ANLAMINA GELİR"

Üç yıldır Kesiktaş İlkokulu’nda görev yapan Demet Kasırga, okulda öğrenci sayısının her zaman az olduğunu ancak bu yıl ikiye düştüğünü ifade etti. Kasırga, durumun köyden kente göçten kaynaklandığını belirterek okulun açık kalmasının önemini şu sözlerle vurguladı:

"Okulun açık olması çok önemli. Hem köyün kalkınması hem ülkenin kalkınması hem de köyde bir ışığın sönmemesi anlamına gelir okulun açık olması. Bu hususta görev yaptığım için, rol aldığım için çok mutluyum. Okulumuzda benden başka görevli kimse yok. Hizmetlimiz yok, başka çalışan öğretmen arkadaş yok öğrenci sayımızdan dolayı. Okulun her şeyi benim."

Kasırga, birleştirilmiş sınıfta bire bir çalışma imkanı bulduğunu ve öğrenci sayısının az olmasının, onlarla daha fazla ilgilenme ve gelişimlerini yakından gözlemleme fırsatı sunduğunu da ekledi:

"Öğrenci sayımız az olduğu için öğrencilerime uzun zamanlar ayırıyorum. Bu çocuklar için de bire bir öğrenme fırsatı sunuyor. Serbest zamanları, teneffüsleri de birlikte geçiriyoruz."

"OKULUMUZU ÇOK SEVİYORUZ"

Aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Nigar Ece ve Hatice Yılmaz kardeşler ise okullarını ve öğretmenlerini çok sevdiklerini dile getirdi. Kardeşler, her gün yeni şeyler öğrendiklerini ve okulda çok eğlendiklerini ifade etti.