Gaziantep'te dereler taştı, yollar göle döndü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden olarak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu birçok mahallede ev ve iş yerleri sular altında kalırken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte taşan dereler; Esenyurt, Gökçedere, Olucak, Hamidiye ve Yukarıolucak mahallelerinde zarara yol açtı. Bu bölgelerde bulunan tek katlı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Sel sularının etkisiyle bölgedeki bazı köprüler zarar görürken, yolların göle dönmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti ve sürücüler zor anlar yaşadı.

EKİPLER 25 İŞ MAKİNESİYLE SAHADA

Yaşanan olumsuzlukların ardından bölgeye sevk edilen ekipler hızla çalışma başlattı. Sahada 25 iş makinesiyle yürütülen operasyonlarda; tıkanan dere yataklarının açılması, yollarda mahsur kalan araçların kurtarılması ve su basan ev ile iş yerlerindeki tahliye işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

"150 EV ETKİLENDİ, MADDİ HASAR VAR"

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakcı, yağışın akşam saatlerinde aniden bastırdığını belirtti.

Muhtar Kaçakcı, mahalleden geçen derenin taşması neticesinde sadece Gökçedere'de 150 evin selden etkilendiğini ve bölgede ciddi maddi hasar oluştuğunu kaydetti. (DHA)