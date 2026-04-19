Gaziantep'te dereler taştı, yollar göle döndü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, derelerin taşmasına ve birçok mahallede sel felaketine neden oldu. Göle dönen yollarda ulaşım durma noktasına gelirken, sular altında kalan onlarca ev ve iş yerinde ekipler 25 iş makinesiyle tahliye çalışmalarına başladı.

Derelerin taşması sonucu birçok mahallede ev ve iş yerleri sular altında kalırken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte taşan dereler; Esenyurt, Gökçedere, Olucak, Hamidiye ve Yukarıolucak mahallelerinde zarara yol açtı. Bu bölgelerde bulunan tek katlı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Sel sularının etkisiyle bölgedeki bazı köprüler zarar görürken, yolların göle dönmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti ve sürücüler zor anlar yaşadı.

EKİPLER 25 İŞ MAKİNESİYLE SAHADA

Yaşanan olumsuzlukların ardından bölgeye sevk edilen ekipler hızla çalışma başlattı. Sahada 25 iş makinesiyle yürütülen operasyonlarda; tıkanan dere yataklarının açılması, yollarda mahsur kalan araçların kurtarılması ve su basan ev ile iş yerlerindeki tahliye işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

"150 EV ETKİLENDİ, MADDİ HASAR VAR"

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakcı, yağışın akşam saatlerinde aniden bastırdığını belirtti.

Suriye'den gelen toz fırtınası Gaziantep'te etkili oldu! Göz gözü görmediSuriye'den gelen toz fırtınası Gaziantep'te etkili oldu! Göz gözü görmedi

Muhtar Kaçakcı, mahalleden geçen derenin taşması neticesinde sadece Gökçedere'de 150 evin selden etkilendiğini ve bölgede ciddi maddi hasar oluştuğunu kaydetti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Osmaniye'de 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Osmaniye'de 1 ölü, 3 yaralı