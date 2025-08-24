Gazeteci Şevket Okant son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci Şevket Okant, memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde 22 Ağustos’ta hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci Şevket Okant, memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesinde defnedildi.

Okant’ın cenazesi, yakınları tarafından İskenderun’a getirildi.

Çankaya Mezarlığı’ndaki Mehmet Arslan Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde aile üyeleri, meslektaşları ve sevenleri hazır bulundu.

Helallik alınmasının ardından Okant’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

gazeteci-sevket-okant-hayatini-kaybetti.jpg

ŞEVKET OKANT KİMDİR?

1953 yılında Ankara’da doğan Şevket Okant, Ankara Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1983’te Günaydın ve Tan gazetelerinde adım atan Okant, ilerleyen yıllarda Sabah ve Hürriyet’te çalıştı. Televizyon alanında ise Interstar, HBB ve Kanal D’de görev aldı. TRT Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Okant, sürekli basın kartı sahibi olarak mesleğe uzun yıllar hizmet verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

