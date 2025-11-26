Gasp edemeyince darp ettiler: Kaçarak gittiler

İstanbul Beylikdüzü’nde gece saatlerinde yürüyen iki kişi, iddiaya göre karşılarına çıkan 4 kişilik grup tarafından gasp edilmek istendi. Para ve cep telefonlarını vermeyi reddeden iki kişi, saldırganların tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi’nde meydana geldi. Yürüyen iki kişinin önü, kimliği belirlenemeyen dört şüpheli tarafından kesildi.

Şüphelilerin para ve telefon talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Saldırganlar, kendilerine karşı koymaya çalışan kişiyi darbederek yaraladı.

GASP EDEMEDİLER KAÇARAK UZAKLAŞTILAR

Herhangi bir şey çalamayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürülürken, yanında bulunan arkadaşı ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı, çevredeki binalarda yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.