Gasp edemeyince darp ettiler: Kaçarak gittiler

Yayınlanma:
Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz 4 şüpheli tarafından gasbedilmek istendiği öne sürülen 2 kişi, para ve cep telefonlarını vermedikleri için darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İstanbul Beylikdüzü’nde gece saatlerinde yürüyen iki kişi, iddiaya göre karşılarına çıkan 4 kişilik grup tarafından gasp edilmek istendi. Para ve cep telefonlarını vermeyi reddeden iki kişi, saldırganların tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi’nde meydana geldi. Yürüyen iki kişinin önü, kimliği belirlenemeyen dört şüpheli tarafından kesildi.

Şüphelilerin para ve telefon talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Saldırganlar, kendilerine karşı koymaya çalışan kişiyi darbederek yaraladı.

Genç kadına vahşice saldırıp ağır yaralamıştı! Telefonunu gasp edip başında sigara içtiği ortaya çıktıGenç kadına vahşice saldırıp ağır yaralamıştı! Telefonunu gasp edip başında sigara içtiği ortaya çıktı

Kasiyeri kurusıkı tabancayla tehdit edip, 5 bin lirayı gasp etti: Film gibi soygun kameradaKasiyeri kurusıkı tabancayla tehdit edip, 5 bin lirayı gasp etti: Film gibi soygun kamerada

GASP EDEMEDİLER KAÇARAK UZAKLAŞTILAR

Herhangi bir şey çalamayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürülürken, yanında bulunan arkadaşı ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı, çevredeki binalarda yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Türkiye
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Ankara'da yangın faciası: Evde yalnız yaşayan sağlık personeli hayatını kaybetti
Ankara'da yangın faciası: Evde yalnız yaşayan sağlık personeli hayatını kaybetti