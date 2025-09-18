Fırtınadan göz gözü görmedi: Dalga boyu 5 metreyi geçti! Vatandaşlara kritik uyarı

Fırtınadan göz gözü görmedi: Dalga boyu 5 metreyi geçti! Vatandaşlara kritik uyarı
Yayınlanma:
Bartın’ın Amasra ilçesinde, fırtına sebebiyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. Kuru yük gemileri ilerlemekte güçlük yaşarken Amasra Belediyesi, vatandaşlara dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Amasra'da fırtına etkili oldu. Şehirde, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman’da duvarlara çarpan dalgaların boyu 5 metreye ulaşırken vatandaşlar limana gelerek cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

amasrada-firtina-dalga-boyu-5-metreye-918596-272963.jpg

KURU YÜK GEMİLERİ İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ!

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını açıklarken fırtına sebebiyle kuru yük gemileri ilerlemekte zorluk yaşadı. Boztepe ve Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde de rüzgar etkisini gösterdi. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

amasrada-firtina-dalga-boyu-5-metreye-918600-272963.jpg

Kaynak:DHA

Türkiye
