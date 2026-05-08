Fenomen Mükremin Gezgin hakkında iddianame!

Fenomen Mükremin Gezgin hakkında iddianame!
Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında “fuhuşa aracılık etmek” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ceylan Sever'in haberine göre, Mükremin Gezgin hakkında “fuhuşa aracılık etmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından iddianame düzenlendi.

mukremin-gezgin.webp

Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde fotoğrafla şantaj iddiası! Kanlı not bulunmuştuModacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde fotoğrafla şantaj iddiası! Kanlı not bulunmuştu

"KAVUŞTUĞUMUZ GÜNÜN MÜJDESİNİ VERMEK İÇİN GÜN SAYIYORUM"

Son olarak 3 Nisan'da sosyal medya hesabından açıklama yapan Mükremin Gezgin şu ifadeleri kullanmıştı:

  • "Değerli dostlarım arkadaşlarım benim ailem siz değerli takipçilerim beni merak edip aileme yazan soran arayan, dualarında bana yer veren, insan olduğumu, bir ailenin evladı ve duygularımın olduğunu bilen bu hassasiyetle yaklaşan ve anlayan yanımızda olmak isteyen herkese teşekkür ederim.

  • Tam 55 gündür Metris Cezaevinde özel bir koğuşta tutuklu kalıyorum ne zaman kavuşuruz buradan ne zaman çıkacağım hayal mi gerçek mi? Bu sınav geçecek inanıyorum. Ailemsiz ilk kez bir bayram geçirdim, beni anlayabileceğinizi üzüntümü paylaştığınızı biliyorum. Asılsız yapılan paylaşımların süreci ile avukatım ve menajerim ilgileniyor. Dosyamda gizlilik kararı olduğu için süreci Avukatım Elif Narin Dursun titizlikle takip ediyor. Dosyama dair yapılan asılsız tüm haberlere yönelik hukuki süreç kendisi tarafından takip ediliyor.
  • Kavuştuğumuz günün müjdesini vermek için gün sayıyorum tek temennim önce aileme dostlarıma ve sizlere kavuşmak her duygumu sizinle açık paylaşırım bilirsiniz.
  • Hiç iyi değilim, ama çok şükür ki sizin ve ailemin gücü kuvveti beni ayakta tutuyor sabrediyorum dilerim ki bu günleri geride bırakıp özgürlüğüme kavuşacağım günler yakındır adalet yerini bulucak suçsuz oluşum anlaşılacaktır dualarda buluşmak dileğiyle sizleri çok seviyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Türkiye
Ankara suya doyuyor! 8 günde 29 milyon metreküpe ulaştı
Ankara suya doyuyor! 8 günde 29 milyon metreküpe ulaştı
Son Dakika | ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylara karışan 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika | ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylara karışan 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı