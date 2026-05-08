Fenomen Mükremin Gezgin hakkında iddianame!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ceylan Sever'in haberine göre, Mükremin Gezgin hakkında “fuhuşa aracılık etmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından iddianame düzenlendi.
"KAVUŞTUĞUMUZ GÜNÜN MÜJDESİNİ VERMEK İÇİN GÜN SAYIYORUM"
Son olarak 3 Nisan'da sosyal medya hesabından açıklama yapan Mükremin Gezgin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Değerli dostlarım arkadaşlarım benim ailem siz değerli takipçilerim beni merak edip aileme yazan soran arayan, dualarında bana yer veren, insan olduğumu, bir ailenin evladı ve duygularımın olduğunu bilen bu hassasiyetle yaklaşan ve anlayan yanımızda olmak isteyen herkese teşekkür ederim.
- Tam 55 gündür Metris Cezaevinde özel bir koğuşta tutuklu kalıyorum ne zaman kavuşuruz buradan ne zaman çıkacağım hayal mi gerçek mi? Bu sınav geçecek inanıyorum. Ailemsiz ilk kez bir bayram geçirdim, beni anlayabileceğinizi üzüntümü paylaştığınızı biliyorum. Asılsız yapılan paylaşımların süreci ile avukatım ve menajerim ilgileniyor. Dosyamda gizlilik kararı olduğu için süreci Avukatım Elif Narin Dursun titizlikle takip ediyor. Dosyama dair yapılan asılsız tüm haberlere yönelik hukuki süreç kendisi tarafından takip ediliyor.
- Kavuştuğumuz günün müjdesini vermek için gün sayıyorum tek temennim önce aileme dostlarıma ve sizlere kavuşmak her duygumu sizinle açık paylaşırım bilirsiniz.
- Hiç iyi değilim, ama çok şükür ki sizin ve ailemin gücü kuvveti beni ayakta tutuyor sabrediyorum dilerim ki bu günleri geride bırakıp özgürlüğüme kavuşacağım günler yakındır adalet yerini bulucak suçsuz oluşum anlaşılacaktır dualarda buluşmak dileğiyle sizleri çok seviyorum."