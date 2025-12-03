Feci kazada can verdi! Traktörle toprak işleme aletinin arasına sıkıştı
Şırnak’ın İdil ilçesinde 35 yaşındaki Abdurrahim Akarsu, tarlada çalışırken talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Akarsu, traktörle kültivatörün arasında kaldı.
KÜLTİVATÖR İLE TRAKTÖRÜN ARASINDA KALDI
Akşam saatlerinde İdil İlçesi Üçok köyünde medyana gelen olayda, iddiaya göre çiftçi Abdurrahim Akarsu, tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörü durdurup bağlı olan kültivatörü kontrol etmek istedi.
Akarsu, bu sırada kayan kültivatör ile traktörün arasında sıkıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Akarsu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akarsu’nun cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.