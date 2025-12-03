Feci kazada can verdi! Traktörle toprak işleme aletinin arasına sıkıştı

Feci kazada can verdi! Traktörle toprak işleme aletinin arasına sıkıştı
Yayınlanma:
Şırnak'ta Abdurrahim Akarsu, tarlada çalıştığı sırada traktörle kültivatörün arasında kalarak hayatını kaybetti.

Şırnak’ın İdil ilçesinde 35 yaşındaki Abdurrahim Akarsu, tarlada çalışırken talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Akarsu, traktörle kültivatörün arasında kaldı.

sirnakta-traktor-ile-kultivatorun-arasi-1044335-309918.jpg

KÜLTİVATÖR İLE TRAKTÖRÜN ARASINDA KALDI

Akşam saatlerinde İdil İlçesi Üçok köyünde medyana gelen olayda, iddiaya göre çiftçi Abdurrahim Akarsu, tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörü durdurup bağlı olan kültivatörü kontrol etmek istedi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiDevrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Akarsu, bu sırada kayan kültivatör ile traktörün arasında sıkıştı.

sirnakta-traktor-ile-kultivatorun-arasi-1044337-309918.jpg

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Akarsu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

sirnakta-traktor-ile-kultivatorun-arasi-1044338-309918.jpg

Akarsu’nun cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

