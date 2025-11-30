Evini yakmak istedi: İtfaiye ekiplerine damacana fırlattı
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 2’nci katında, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sinir krizi geçirdiği iddia edilen kadın, dairesini ateşe vermek istedi.
Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İTFAİYE EKİPLERİNE DAMACANA FIRLATTI!
Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibi kadın, dairenin kapısını açmayınca itfaiye ekipleri, sepetli itfaiye aracıyla dairenin balkonuna çıktı.
Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Kadın ise, duruma müdahale etmek isteyen itfaiye erine damacana fırlatarak saldırdı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak:DHA