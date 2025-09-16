Esnafa kan kusturan ‘Yedi Bela Kardeşler’ çetesine ceza yağdı!

Dinçer Gökçe

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren ve ‘Yedi Bela Kardeşler’ olarak bilinen çeteye yönelik 4 yıl önce operasyon yapıldı. Çete lideri Kemal Çakar (43) ile kardeşleri Gökhan ve Eyüp Çakar’ın da olduğu 15 kişi tutuklanmıştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada çıkan karar, geçen günlerde Yargıtay 6. Ceza Dairesi tarafından da onandı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre bir kısmı esnaf 27 kişi ise şikâyetçi konumda. Bu kişilerden kimi faizle aldığı parayı fazlası ile ödemesine karşın teminat olarak verdiği mülkünü alamadı; kimi çok daha yüklü miktarda senet imzalamak durumunda kaldı. Çete, şikâyetçilerden kimini ölümle tehdit etti kimi ise kurşunları hedefi olmaktan kurtulamadı.

'Yedi Bela Kardeşler' çetesinin bir çok üyesi tutuklanmıştı.

FAİZLE PARA ALDI VİLLASINI KAPTIRDI

Deri işi yapan bir şirketin sahibi İslam Yenibayrak 2015 yılında nakit sıkıntısı yaşadı. Yenibayrak, ödenmesi gereken bir çeki için Kemal Çakar’dan faizle 70 bin TL para aldı. Çakar, verdiği paraya aylık yüzde 10 faiz uyguladı. Yenibayrak aldığı paraya karşılık teminat olarak Silivri’deki villasını Kemal Çakar’a verdi. Yenibayrak aldığı paraya karşılık 350 bin TL ve 100 bin dolar verdi. Yenibayrak ödemesine yapmasına karşın, teminat olarak verdiği villasını alamadı. Yenibayrak, villanın geri verilmesini istediğinde ise ölümle tehdit edildi.

İş insanı İslam Yenibayrak, faizle para aldığı çeteye villasını kaptırdı.

YILLARIN FOTOĞRAFÇISINA ÖLÜM TEHDİDİ

Kemal Çakar, yarım asra yakın bir süredir fotoğrafçılık yapan Semih Özkurtaran’ın dükkânın da olduğu binanın üst katlarında kumar oynatmaya başladı. Çakar bir süre sonra Özkurtaran’ın yanına giderek dükkânını kendisine satmasını istedi. Çakar, Özkurtaran’ın istediği bedelin üçte bir fiyatına dükkânı almak istemedi. Özkurtaran kabul etmedi. Bu aşamadan sonra Çakar, bu kişiyi tehdit etmeye başladı. Özkurtaran yaşadığı olaya ilişkin verdiği ifadede, “16 Haziran 2020 günü dükkânda bulunduğum sırada Kemal Çakar dükkanıma geldi. Bana, ‘burayı bugün boşaltıyorsun, yoksa seni öldürürüm’ dedi ve dükkândan ayrıldı. Ben de aldığım tehditler karşında her ne kadar şahıstan korksam da şikâyetçi olmaya karar verdim. Çünkü şahsın bana karşı tehditleri bitmiyordu. Bana ve aileme zarar verilmesinden endişe ettim. Polis merkezine giderek şikâyetçi oldum” dedi.

Yarım asırdır fotoğrafçılık yapan Semih Özkurtaran, ölümle tehdit edildi.

ÇELİK KAPICIYA KURŞUN YAĞMURU

Öz Vatan Çelik Kapı isimli iş yerinin sahibi Arif Yıldırım, tefecilik yaptığını bildiği Gökhan Çakar’dan Haziran 2020’de bir miktar para aldı. Yıldırım bu parayı parça parça ödedi. Ancak Yıldırım, bu kişilerden kurtulamadı. Çakar, adamlarından Kürşat Soydemir’i para alması için Yıldırım’ın iş yerine gönderdi. Ödeme yapmaması halinde Yıldırım’ın öldürülmesi talimatını veren Çakar, aramaların birinde Yıldırım’a yönelik “Dalağını s…m. O 20.000 borcunu 26.000 olarak hemen kapatıyorsun. Kürşat’a parayı ver ayaklarını kırarlar” dedi. Soydemir’e hitaben konuşan Çakar, “Kırın oğlum bunu öldürün” dedi. Soydemir, belinden çıkardığı silahı Yıldırım’ın başına dayadı. O gün, ödeme yapmak için süre isteyen Yıldırım, bu olaydan birkaç gün sonra ayaklarından vuruldu.

Bu kişilerin yanı sıra karkas et ticareti yapan Kaya Koca, Zafer Çelikkaya, Cem Bozkurt, Cem Mete, Tarık Yaman ve Ufuk Dursun gibi bir dizi çetenin tehdit ve şiddetine maruz kaldı.

‘ASIL DEVLET BENİM; SİZİ VURDURACAĞIM’

Çete lideri Kemal Çakar’ın, operasyon sonrası sevk edildikleri adliyede polislere yönelik kullandığı ifadeler de dava dosyasına girdi. Polislere yönelik “Ben sizden daha devletim. Beni buraya getire polisi de savcıyı da hâkimi de s…m. Benim arkamda kimler var biliyor musunuz? Asıl devlet benim. Sizi ya vuracağım ya vurduracağım. Bu böyle kalmayacak. Beni yargılayacak g.t sizde yok” dedi. Çeşitli suçlardan 27 yıl hapis cezası alan Kemal Çakar, anılan ifadeleri için de ceza aldı.

ESKİ ASKER ÇETE YÖNETİCİSİNİN ŞOFÖRÜ ÇIKTI

Örgüt üyesi olmakla suçlanan ve bir süre Gökhan Çakar’ın şoförlüğünü de yapan Kadir Bağuç’un, görevdeki bazı asker ve polislerle yaptığı telefon görüşmeleri de dava dosyasına girdi. Uzman Çavuş M. A. ile görüşen Kadir Bağuç bu kişiden bilgi almaya çalıştı. Bağuç’un, H. G. isimli bir polis ile de sık sık görüştüğü anlaşıldı. Bağuç’un, park halindeki TIR’lardan akaryakıt çaldığı için hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü bilgisi dosyada yer aldı. Emekli Başçavuş Sait Gökçe’nin yanı sıra Yiğit Tahsin Kansız, Taylan Gayrinal, Ömer Hoplamaz, Doğan Çatmakaş, Berhan Dumlu ile Faruk Çeken hakkında dava açılan ve ceza alan isimler arasında yer aldı.

Kadir Bağuç, hakkında hapis cezası verilen isimler arasında yer aldı.