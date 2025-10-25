Eski genel başkanlardan DİSK yönetimine çağrı!

DİSK’in genel merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına yönelik tartışmalar devam ederken DİSK'in önceki dönem başkanları Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve Erol Ekici de karara, ortak açıklama ile tepki gösterdi.

DİSK’in tarihsel köklerinin İstanbul’da işçi sınıfının mücadelesiyle yoğrulduğunun altının çizildiği açıklamada DİSK’i Ankara’ya taşımanın onu işçi sınıfının değil, düzenin bir parçası haline getirileceği belirtildi.

“Emeğin başkenti İstanbul’dur” başlıklı açıklamada üretim, sanayi, direniş ve örgütlenmenin merkezinin hala Marmara Bölgesi olduğuna dikkat çekildi.

DİSK'in taşınmasına 11 sendikadan ortak tepki

“EMEĞİN BAŞKENTİ İSTANBUL’DUR”

Açıklamada, “DİSK emeğin, alın terinin ve direnişin başkenti olan İstanbul’da doğmuştur. Kökleri bu kentin fabrikalarında, tersanelerinde, atölyelerinde, işçilerin ekmek kavgasında, grev boylarında ve dayanışma kültürü içinde yoğrulmuştur. Bu asla unutulmamalıdır. DİSK’in yeri de belleği de yüreği de İstanbul’dur. Nasıl ki 1 Mayıs alanı Taksim emeğin vazgeçilmezidir, DİSK Genel Merkezi de İstanbul proletaryasının merkezidir” denildi.

"DÜZENİN BİR PARÇASI GİBİ GÖSTERECEK"

Açıklamada, “Ankara bugün cumhuriyetimizin başkenti olsa da bu iktidar eliyle halkın gözünde bir itaat merkezine dönüştürülmüştür. DİSK’in Ankara’ya taşınması, işçi sınıfının mücadeleci örgütünü düzenin bir parçası gibi gösterecektir" ifadeleri yer aldı.

Açıklama, şu ifadelerle son buldu:

“DİSK yalnızca işçi sınıfının değil, bu ülkenin tüm emekçilerinin ve halkının özgürlüğü için mücadele etmiştir. Bu duruşuyla düzene boyun eğmemiş, tersine düzene başkaldırmıştır.

DİSK yönetiminin, üye sendikaların geniş mutabakatına dayanan kapsayıcı bir yöntemle karar almasını diliyoruz. DİSK’in yeri, geçmişi ve geleceğiyle emeğin başkenti İstanbul’dur.”