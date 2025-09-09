Eski Bakan Agah Oktay Güner yaşamını yitirdi

Eski Bakan Agah Oktay Güner yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında hayatını kaybetti. Güner için bugün (9 Eylül Salı) saat 14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Siyasi yaşamı boyunca farklı dönemlerde milletvekilliği yapan Güner, 41. Hükümet’te Süleyman Demirel’in başbakanlığında Ticaret Bakanı, 53. Hükümet’te ise Mesut Yılmaz’ın başbakanlığında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

AGAH OKTAY GÜNER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Agah Oktay Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Bakanlık görevlerinin yanı sıra yazarlık da yapan Güner, Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir figür olarak tanınıyordu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da hareketli saatler: Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
Gözler Feti Yıldız - Hikmet Çetin görüşmesinde
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz
CHP’ye kayyum ablukasına TKP’den sert tepki: Bu mızrak bu çuvala sığmaz