Eski Bakan Agah Oktay Güner yaşamını yitirdi

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında hayatını kaybetti. Güner için bugün (9 Eylül Salı) saat 14.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Siyasi yaşamı boyunca farklı dönemlerde milletvekilliği yapan Güner, 41. Hükümet’te Süleyman Demirel’in başbakanlığında Ticaret Bakanı, 53. Hükümet’te ise Mesut Yılmaz’ın başbakanlığında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

AGAH OKTAY GÜNER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Agah Oktay Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Bakanlık görevlerinin yanı sıra yazarlık da yapan Güner, Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir figür olarak tanınıyordu.