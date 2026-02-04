ABD’de yürütülen uzun süreli araştırma, erkeklerde kalp krizi riskinin 30’lu yaşların ortasında belirgin şekilde arttığını gösterdi. Uzmanlar, taramaların daha erken yaşta yapılmasının, risk faktörlerini zamanında tespit ederek önleyici adımlar için kritik olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, 1980’lerin ortasında başlatılan çalışmada 18-30 yaş arasındaki sağlıklı 5 bin 112 kişinin sağlık verilerini ortalama 34 yıl boyunca inceledi. Takip sürecinde kalp-damar hastalıklarının yanı sıra inme ve kalp yetmezliği vakaları da değerlendirildi.

ERKEKLERDE KALP KRİZİ RİSKİ 35 YAŞINDA HIZLANIYOR: ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT

Çalışmanın verilerine göre, erkeklerde kalp-damar hastalıklarına ilişkin risk artışı 35 yaşından itibaren hızlanıyor. Bu farkın büyük kısmı, kalp krizlerinin en yaygın nedeni olan koroner kalp hastalığından kaynaklandı. Koroner kalp hastalığında, damarlarda biriken yağ kan akışını engellediği için kalp krizi riski yükseldi.

Northwestern Üniversitesi’nden epidemiyolog Alexa Freedman, kalp hastalıklarının yıllar içinde geliştiğini belirterek, “Kalp hastalığı onlarca yıl içinde oluşur ve erken belirtiler, genç yetişkinlikte tespit edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, erkeklerin kardiyovasküler hastalıklarda yüzde 5’lik görülme oranına kadınlardan yaklaşık 7 yıl önce ulaştığını ortaya koydu.

İNME VE KALP YETMEZLİĞİNDE YAŞ VE CİNSİYET FARKI

Verilere göre, inme riskinde kadın ve erkekler arasında belirgin bir fark gözlemlenmedi. Ancak kalp yetmezliği riski, ilerleyen yaşlarda daha net bir şekilde ortaya çıktı. Araştırmacılar, katılımcıların son takipte 65 yaş altında olduğunu ve felç ile kalp yetmezliğinin genellikle daha ileri yaşlarda geliştiğini belirtti.