Erkeklerde kalp krizi riski! Kritik eşik açıklandı

Erkeklerde kalp krizi riski! Kritik eşik açıklandı
Yayınlanma:
Bilim insanları, 5 binden fazla kişiyi 34 yıl boyunca takip etti ve erkeklerde kalp krizi riskinin 35 yaş civarında başladığını, kadınlarda ise bu riskin daha ileri yaşlarda görüldüğünü açıkladı.

ABD’de yürütülen uzun süreli araştırma, erkeklerde kalp krizi riskinin 30’lu yaşların ortasında belirgin şekilde arttığını gösterdi. Uzmanlar, taramaların daha erken yaşta yapılmasının, risk faktörlerini zamanında tespit ederek önleyici adımlar için kritik olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, 1980’lerin ortasında başlatılan çalışmada 18-30 yaş arasındaki sağlıklı 5 bin 112 kişinin sağlık verilerini ortalama 34 yıl boyunca inceledi. Takip sürecinde kalp-damar hastalıklarının yanı sıra inme ve kalp yetmezliği vakaları da değerlendirildi.

ERKEKLERDE KALP KRİZİ RİSKİ 35 YAŞINDA HIZLANIYOR: ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT

Çalışmanın verilerine göre, erkeklerde kalp-damar hastalıklarına ilişkin risk artışı 35 yaşından itibaren hızlanıyor. Bu farkın büyük kısmı, kalp krizlerinin en yaygın nedeni olan koroner kalp hastalığından kaynaklandı. Koroner kalp hastalığında, damarlarda biriken yağ kan akışını engellediği için kalp krizi riski yükseldi.

Northwestern Üniversitesi’nden epidemiyolog Alexa Freedman, kalp hastalıklarının yıllar içinde geliştiğini belirterek, “Kalp hastalığı onlarca yıl içinde oluşur ve erken belirtiler, genç yetişkinlikte tespit edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, erkeklerin kardiyovasküler hastalıklarda yüzde 5’lik görülme oranına kadınlardan yaklaşık 7 yıl önce ulaştığını ortaya koydu.

Sigara kanser ölümlerinin yüzde 30’undan sorumlu!Sigara kanser ölümlerinin yüzde 30’undan sorumlu!

whatsapp-image-2026-02-04-at-13-59-04.jpeg

İNME VE KALP YETMEZLİĞİNDE YAŞ VE CİNSİYET FARKI

Verilere göre, inme riskinde kadın ve erkekler arasında belirgin bir fark gözlemlenmedi. Ancak kalp yetmezliği riski, ilerleyen yaşlarda daha net bir şekilde ortaya çıktı. Araştırmacılar, katılımcıların son takipte 65 yaş altında olduğunu ve felç ile kalp yetmezliğinin genellikle daha ileri yaşlarda geliştiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Türkiye
Rıza Akpolat Aziz İhsan Aktaş davasında hakim karşısında: İşte savunmasının tam metni
Rıza Akpolat Aziz İhsan Aktaş davasında hakim karşısında: İşte savunmasının tam metni
Türk ekibi 5 günde Antarktika'ya vardı
Türk ekibi 5 günde Antarktika'ya vardı