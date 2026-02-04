4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında açıklama yapan Türk Toraks Derneği Merkez Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, akciğer kanserinin küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini vurguladı. Köktürk, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni akciğer kanseri tanısı konulduğunu, bu hastalık nedeniyle yaklaşık 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Akciğer kanseri erkeklerde en sık ölüme neden olan kanserken, kadınlarda dokuzuncu sırada bulunuyor. Ülkemizde en son yayınlanan 2020 verilerine göre yaklaşık 30 bin yeni akciğer kanseri vakası görülmüştür. Akciğer kanseri, erkeklerde en sık, kadınlarda ise dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Hastaların yüzde 50’sinden fazlası halen ileri evrede tanı almaktadır.

ERKEN TANI 5 YILLIK YAŞAM ŞANSINI ARTIRIYOR

Akciğer kanserinde erken tanı, tedavi başarısını önemli ölçüde artırdı ve yaşam süresini uzattı. Erken evrede tanı alan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı yüzde 60’ın üzerine çıkarken, ileri evrelerde bu oranın yüzde 10’un altına düştüğü belirtildi.

Sigara kanser ölümlerinin yüzde 30’undan sorumlu!

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün tütün ve tütün ürünleri kullanımı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Feride Marım, artan hava kirliliği ile çevresel ve mesleki maruziyetlerin de hastalığın gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

YÜKSEK RİSKLİLER İÇİN AKCİĞER KANSERİ TARAMA ÖNERİSİ

Türkiye’de akciğer kanseri için belirlenmiş bir tarama programı bulunmadığını ifade eden Marım, uzun süre sigara içenler, pasif içiciler ile mesleksel ve çevresel maruziyeti olan yüksek riskli bireylerde düşük doz bilgisayarlı tomografi ile yıllık taramanın erken tanıda en etkili yaklaşımlardan biri olduğunu vurguladı.

"AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMADA TÜTÜN KONTROLÜ VE BIRAKMA PROGRAMLARI YAYGINLAŞMALI"

Risk grubundaki kişilerin göğüs hastalıkları hekimlerine başvurarak gerekli kontrollerini yaptırmasının erken tanı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Marım, akciğer kanserinden korunmak için tütün kontrol politikalarının güçlendirilmesi ve bırakma destek programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

"HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL RİSKLER AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELEDE ÖNCELİK OLMALI"

Ayrıca çevresel risk faktörleri ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik toplumsal politikaların öncelik kazanması, yüksek riskli bireyler için tarama programlarına yönelik çalışmaların artırılması, halkın akciğer kanseri belirtileri konusunda bilinçlendirilmesi, multidisipliner ekiplerin erken tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde aktif rol alması ve ulusal kanser kayıt sistemleri ile epidemiyolojik verilerin güncellenerek erken tanı stratejilerine yön verilmesi gerektiğini ifade etti.

AKCİĞER KANSERİNE KARŞI HAYATİ ÖNLEMLER

Dr. Öğretim Üyesi Feride Marım, akciğer kanserinde erken tanı ve korunmanın önemine dikkat çekerek, bireysel önlemlerin hayati rol oynadığını vurguladı. Marım, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması, hava kirliliği ile çevresel maruziyetlerin azaltılması, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının benimsenmesi ve dengeli beslenmenin akciğer kanserinden korunmada önemli olduğunu ifade etti.

ÖKSÜRÜK VE DİĞER BELİRTİLER ERKEN TANIDA KRİTİK

Risk grubunda yer alan kişilerin, geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ses kısıklığı gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları hekimine başvurması gerektiğini belirten Marım, erken tanının tedavi başarısını artırdığını kaydetti.