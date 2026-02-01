Erdoğan'ın müjdesini verdiği havalimanına 20 bin lira bütçe verildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, 17 Aralık 2017’de Karaman’da katıldığı toplu açılış töreninde, şehre 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapılacağını açıklamıştı. AKP’nin resmi internet sitesinde de yer alan konuşma metnine göre Erdoğan, havalimanının 160 milyon liralık yatırımla 2020 yılında hizmete açılacağını ifade etmiş, "Konya’ya uçakla indiğimiz gibi inşallah Karaman’ımıza da uçakla ineceğiz" sözlerini kullanmıştı.

ARADAN YILLAR GEÇTİ, ÇİVİ ÇAKILMADI

Birgün'de yer alan habere göre, o tarihten bu yana Karaman Havalimanı için herhangi bir adım atılmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’nda ise Karaman Havalimanı projesi için ayrılan bütçenin yalnızca 20 bin TL olduğu görüldü. Bu tutarın 10 bin TL’sinin altyapı, 10 bin TL’sinin ise üstyapı çalışmaları için ayrıldığı görüldü.

ESKİ BAKAN "HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR" DEMİŞTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da 2015 yılında yaptığı açıklamada Karaman’ın en kısa sürede havalimanına kavuşacağını öne sürmüştü. Elvan, 2014 yerel seçimleri öncesinde Karamanlılara havalimanı müjdesi verdiğini hatırlatarak, yer tespitinin yapıldığını, altyapı kesin projeleri, fizibilite çalışmaları, zemin etüdü ve ÇED süreçlerinin tamamlandığını belirtmişti. Elvan, "Karaman Havalimanı için her şey planlandığı şekilde gidiyor" demişti.

BAKAN URALOĞLU: İHTİYAÇ OLURSA...

Mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise 2024 yılında yaptığı açıklamada Karaman Havalimanı projesinin fiilen rafa kaldırıldığını ima etti. Uraloğlu, devam eden havalimanı projelerinin Çukurova, Gümüşhane-Bayburt ve Yozgat olduğunu belirterek, "Bir tane de Karaman’da bir projemiz var. Onu ilerleyen zamanda ihtiyaç olması halinde hayata geçireceğiz" dedi.