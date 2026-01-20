Erdoğan'dan Roman vatandaşlar genelgesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan Roman vatandaşlar hakkında genelgeyi imzaladı. "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle Roman vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Erdoğan, eylem planının ikinci safhasına geçildiğini söyledi.

İkinci aşama eylem planının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacağını kaydeden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: