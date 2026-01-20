Erdoğan'dan Roman vatandaşlar genelgesi
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan Roman vatandaşlar hakkında genelgeyi imzaladı. "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle Roman vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Erdoğan, eylem planının ikinci safhasına geçildiğini söyledi.
İkinci aşama eylem planının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacağını kaydeden Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının, yerelde valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, iş birliği ve koordinasyon ile üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."
Kaynak:AA