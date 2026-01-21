Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, "cinayeti azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ölümüyle ilgili hâla cevaplanmayı bekleyen sorular bulunan ünlü sanatçı Gül Tut'un (Güllü), ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan ettiGüllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİNE "AZMETTİRME" SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, "cinayeti azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR" DEMİŞTİ

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, daha önce yaptığı bir açıklamasında, Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu için şu ifadeleri kullandmıştı:

“Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem. Ancak ablam, hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek bir karaktere sahiptir. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğal. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır."

Güllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştırGüllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştır

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen olayda ünlü şarkıcı Güllü, Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Kamuoyunu sarsan ölüm haberinin ardından Güllü'nün düşmediği, aksine itildiği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddiaları soruşturmaya başlayan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen deliller sonucunda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında gözaltı kararı verdi.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Güllü'nün öldüğü olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul'da kaçma hazırlığında oldukları sırada düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Gülter, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Türkiye
Son Dakika | DNA sonucu çıktı: Boğaz'da bulunan cansız beden Rus yüzücüye ait
Son Dakika | DNA sonucu çıktı: Boğaz'da bulunan cansız beden Rus yüzücüye ait
Özgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımı
Özgür Özel'den Haldun Dormen paylaşımı