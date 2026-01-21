Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Ölümüyle ilgili hâla cevaplanmayı bekleyen sorular bulunan ünlü sanatçı Gül Tut'un (Güllü), ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti
TUĞYAN'IN SEVGİLİSİNE "AZMETTİRME" SUÇLAMASI
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, "cinayeti azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
"KERVAN İÇİN YAPMIŞTIR" DEMİŞTİ
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, daha önce yaptığı bir açıklamasında, Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu için şu ifadeleri kullandmıştı:
“Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem. Ancak ablam, hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek bir karaktere sahiptir. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğal. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır."
Güllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştır
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen olayda ünlü şarkıcı Güllü, Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Kamuoyunu sarsan ölüm haberinin ardından Güllü'nün düşmediği, aksine itildiği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddiaları soruşturmaya başlayan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen deliller sonucunda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında gözaltı kararı verdi.
Tuğyan Ülkem Gülter ile Güllü'nün öldüğü olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul'da kaçma hazırlığında oldukları sırada düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.
Gülter, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.