Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Ölümüyle ilgili hâla cevaplanmayı bekleyen sorular bulunan ünlü sanatçı Gül Tut'un (Güllü), ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan'dan cezaevinden ilk röportaj: Toplum beni katil ilan etti

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, "cinayeti azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, daha önce yaptığı bir açıklamasında, Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu için şu ifadeleri kullandmıştı:

“Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem. Ancak ablam, hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek bir karaktere sahiptir. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğal. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır."