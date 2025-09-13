Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı

Erdoğan’dan başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

CENAZE BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Kılıç'ın vefat haberini Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Hamdi Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazınyla Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

2007'den itibaren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin de başında bulunuyordu.

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

