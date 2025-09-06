Erdoğan'a suç duyurusunda bulunan avukatlara soruşturma

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Ali Serdar Çıngı, Fettah Ayhan Erkan ve Pınar Akbina Karaman hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlaması ile iddianame düzenlendi.

GEREKÇE ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK

Haklarında Erdoğan'a hakaret suçlaması ile iddianame düzenlenen avukatlar, bir dönem yayımladığı videolar ile Türkiye gündemini sarsan Sedat Peker'in '15 Temmuz sonrasında devlet envanterinde olmayan kalaşnikofların AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıtıldığı' iddialarının ardından Erdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların yaptığı suç duyurusunu 'soruşturmaya yer olmadığı' gerekçesi ile kapattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN AVUKATLARA SORUŞTURMA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan 3 avukata Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile soruşturma açtı. İddianamede delil olarak avukatların sunduğu dilekçeler yer aldı. Adalet bakanlığı da avukatlar hakkında açılan soruşturmaya 8 Ağustos tarihinde kovuşturma izni verdi. Avukatların dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.