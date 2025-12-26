Emeklilere kahve 10 tost 25 lira oldu: Yunusemre Belediyesi duyurdu

Manisa'da, Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Emekli Kafe için geri sayım başladı.

Laleli Mahallesi Fatih Caddesi’nde hizmet vermek için hazırlanan kafede, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen düzenleme ve çevre çalışmaları sona erdi.

ÇAY 5 KAHVE 10 LİRA

Emekli vatandaşların bütçesi gözetilerek hizmet sunacak olan Emekli Kafe’de çay 5, kahve 10, tost ise 25 TL olacak. Kafe ile emeklilerin bir araya gelerek keyifli ve kaliteli vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

Emekli Kafe projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Emekli Kafe'nin ileriki günlerde hizmete gireceğini aktardı.