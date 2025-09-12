Elazığ'da aile krizi: 80 yaşındaki kayınpederini vurdu

Elazığ'da aile krizi: 80 yaşındaki kayınpederini vurdu
Yayınlanma:
Elazığ'da damat, tartıştığı kayınpederini tabancayla bacaklarından vurdu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde damat, 80 yaşındaki kayınpederi Süleyman B.’yi tabancayla vurdu.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de bulunan 2 katlı bir evde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

tartistigi-kayinpederini-bacaklarindan-v-910872-270657.jpg

KAYINPEDERİNE ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen damat kayınpederi Süleyman B.’ye tabancayla ateş etti.

Kayınpederi yaralayan şüpheli olay yerinden kaçarken Süleyman B. her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

tartistigi-kayinpederini-bacaklarindan-v-910873-270657.jpg

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Süleyman B., daha sonra Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

