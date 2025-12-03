Eğitim-İş’ten AKP’ye atama tepkisi: Zincir marketlerde MEB’den daha çok öğretmen çalışıyor

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmen atamaları konusunda iktidarı eleştirerek "Atamayı bekleyen yaklaşık 1 milyon öğretmen var. Bugün market zincirleri bile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla öğretmen istihdam eder hale geldi" açıklamasını yaptı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, Adıyaman'da düzenlenen bir etkinlikte öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbay, ataması yapılmayan öğretmen sayısının AKP'nin ilk iktidara geldiği dönemde 60 binlerde olduğunu, bugün ise yaklaşık 1 milyona ulaştığını belirtti.

'MARKET ZİNCİRLERİ DAHA FAZLA ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİYOR'

Atama bekleyen öğretmen sayısı üzerinden AKP iktidarını eleştiren Özbay,"Bugün market zincirleri bile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla öğretmen istihdam eder hale geldi" dedi.

Özbay, öğretmen açığının kritik boyutlara ulaştığını, Mardin'de bir ilçede bir tane bile İngilizce öğretmeni olmadığını örnek gösterdi.

HER DÖRT ÖĞRETMENDEN BİRİ EK İŞ YAPIYOR

Öğretmenlerin ekonomik durumuna da değinen Özbay, "Her dört öğretmenden biri ek iş yapmak zorunda. On öğretmenden biri kendi mesleğinin dışında başka bir işte çalışıyor" dedi. Öğretmenlerin yüzde 93'ünün tasarruf yapamadığını, yarısının tatil yapamadığını ve gelirinin giderini karşılamadığını ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM ŞANTİYEDE

Adıyaman'daki durumu hakkında ise Özbay, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen eğitimin bir şantiye ortamında sürdüğünü, psikolojik destek sisteminin kurulmadığını ve devletin kamusal sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi. Ücretli öğretmenliğin kalıcı bir istihdam politikası haline geldiğini ve öğretmen emeğinin sömürüldüğünü vurguladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

