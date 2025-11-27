Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 10 kişi gözatlına alındı.
EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Keşan'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 10 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve 18 bin 400 TL ele geçirildi.
Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Keşan ilçemizde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, 10 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.— Edirne İl Emniyet Müdürlüğü (@EdirneEmniyet) November 27, 2025
Operasyonda;
