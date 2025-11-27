Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma:
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözatlına alındı.

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltındaİstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Keşan'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 10 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

deh.jpg

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve 18 bin 400 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Türkiye
İki apartman 40 yıl boyunca tek duvarı kullanmış
İki apartman 40 yıl boyunca tek duvarı kullanmış
Erzurum'da sülfür gazı paniği! Okulda eğitime ara verildi tesisler boşaltıldı
Erzurum'da sülfür gazı paniği! Okulda eğitime ara verildi tesisler boşaltıldı
Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı
Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı