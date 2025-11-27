Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözatlına alındı.

EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Keşan'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 10 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve 18 bin 400 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.