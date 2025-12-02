Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor

Yayınlanma:
Halk TV Ana Haber sunucusu gazeteci Ece Üner, Google'ın aylardır Halk TV haberlerine uyguladığı sansüre dikkat çekti. Halk TV izleyicisine ve Halktv.com.tr okuruna "Bizden bir çağrı" sözleriyle seslenen Üner, "Bu üstü kapalı sansüre karşı" yapılması gerekeni anlattı.

İnternet arama motorlarının küresel devi Google, farklı algoritma düzenlemeleri gerekçeleriyle çok uzun süredir Halktv.com.tr’ye katı bir sansür uyguluyor.

Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız varGoogle sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var

GOOGLE, HALKIN HABER ALMA HAKKINA KAST EDİYOR!

Basın emekçilerinin büyük bir özen ve öz veriyle hazırladığı Halktv.com.tr haberleri, ne Google News, ne de Keşfet vitrinlerine alınmıyor, sıralamada ise gerilere atılarak okurdan saklanıyor.

Halk TV olarak bu güne değin Google ile defalarca iletişim kurulmasına ve sansürün nedeni sorulmasına karşın, Google'dan bir kez bile açıklayıcı bir cevap verilmedi.

Halkın haber alma hakkına kast eden Google, Halktv.com.tr haberlerini olduğu gibi kopyalayan, fotoğrafından başlığına kadar aynı haberi yayınlayan bazı siteleri ise önlere çekmekten çekinmiyor.

ECE ÜNER, CANLI YAYINDA GOOGLE SANSÜRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Halk TV Ana Haber sunucusu gazeteci Ece Üner, Google'ın Halktv.com.tr'ye uyguladığı sansüre canlı yayında dikkat çekti.

Halk TV ailesine çağrıda bulunan Ece Üner, Google'ın aylardır Halk TV'ye çok katı bir karartma uyguladığını belirterek, bu sansüre karşı yapılması gerekenleri anlattı.

Ece Üner, sansüre ilişkin şunları söyledi:

"Bizden bir çağrı. Google dışındaki tüm arama motorlarının vitrini Halk TV haberleriyle dolu ama Google aylardır Halk TV'ye çok katı bir karartma uyguluyor. Çözümü çok basit; haber okumak için doğrudan Halk TV'nin internet sitesine girmek. Halktv.com.tr'ye girebilir ya da telefon uygulamasını indirip, bildirimleri açabilirsiniz. Bu üstü kapalı sansüre karşı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
Şırnak'taki peşmerge görüntülerine soruşturma açıldı!
Şırnak'taki peşmerge görüntülerine soruşturma açıldı!
Emniyet Müdürü'nün aracıyla rüşvet almaya gitti! İş insanının kimliği belli oldu
Emniyet Müdürü'nün aracıyla rüşvet almaya gitti! İş insanının kimliği belli oldu
Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!
Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!