E-scooterlarda yeni dönem: Yapmayana izin yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, e-scooter üretiminde yerlilik oranının artırılmasına yönelik kriterleri belirliyor. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, elektrikli scooterların üretiminde yerlilik esasları yeniden düzenlendi ve üreticilere belirli parça gruplarında yerli üretim zorunluluğu getirildi.

YERLİLİK KRİTERLERİ ÜÇ GRUPTA TOPLANDI

Tebliğe göre, üretici belgesi alabilmek için temel aksamlar üç grupta değerlendirilecek:

Birinci grup: Batarya veya şasi

İkinci grup: Motor

Üçüncü grup: Anakart, gömülü yazılım, IoT cihazı, fren sistemi

YERLİLİK ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, üretici belgesi alabilmek için ya birinci grupta yer alan batarya veya şasiden en az birinin yerli olması zorunlu tutuluyor. Buna ek olarak, ya ikinci gruptaki motorun yerli olması ya da üçüncü gruptaki aksamların en az ikisinin yerli olması şartı aranacak. Birinci gruptaki iki aksanın da (batarya ve şasi) yerli olması durumunda ise diğer gruplar için yerlilik şartı aranmayacak.

BAŞVURU VE DENETİM SÜREÇLERİ

E-scooter üretici belgesi başvuruları Türk Standardları Enstitüsü’ne (TSE) yapılacak. Değerlendirme süreci en geç 20 iş günü içinde tamamlanacak. Belgenin geçerlilik süresi ise 1 yıl olacak.

YAPTIRIMLAR DA DÜZENLENDİ

Düzenleme ile ayrıca, yerlilik şartlarını sağlamayan üreticilere belge verilmeyeceği, gerçeğe aykırı beyan tespiti halinde mevcut belgelerin iptal edileceği ve bu durumun ilgili kurumlara bildirileceği hükme bağlandı.