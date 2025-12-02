'Dyson' hakkında soruşturma açıldı

Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına pek çok ürün yelpazesi ile faaliyet gösteren Dyson hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıklamasına karar verdi.

Rekabet Kurumu konuya ilişkin internet sitesinde bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Dyson hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldığı ifade edildi.

Dyson, 70 milyon dolarlık oyuncağı ile Türkiye'de

PARALEL İTHALATI ENGELLEME...

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği bildirildi.

Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sisteminin ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde inceleneceği duyuruldu.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.