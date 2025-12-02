'Dyson' hakkında soruşturma açıldı

'Dyson' hakkında soruşturma açıldı
Yayınlanma:
Rekabet Kurulu, Dyson hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlarda ulunmuş olabileceği belirtildi.

Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına pek çok ürün yelpazesi ile faaliyet gösteren Dyson hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıklamasına karar verdi.

Rekabet Kurumu konuya ilişkin internet sitesinde bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Dyson hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldığı ifade edildi.

Dyson, 70 milyon dolarlık oyuncağı ile Türkiye'deDyson, 70 milyon dolarlık oyuncağı ile Türkiye'de

PARALEL İTHALATI ENGELLEME...

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği bildirildi.

Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sisteminin ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde inceleneceği duyuruldu.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
Bahçeli gündeme getirmişti: CHP’nin ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Bahçeli gündeme getirmişti: CHP’nin ‘Duruşmalar TRT’de yayınlansın’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Kızının 16 yaşındaki arkadaşını katletmişti: Mahkemeden skandal 'haksız tahrik' indirimi
Kızının 16 yaşındaki arkadaşını katletmişti: Mahkemeden skandal 'haksız tahrik' indirimi