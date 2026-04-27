Düğünde şaşırtan takı: Paraları rulo yapıp doladılar

Geleneksel düğün adetleri her geçen gün farklı uygulamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir düğün töreninde gerçekleştirilen takı merasimi ise hem salondaki davetlileri hem de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü. Takı sırası gelen bir çiftin sahneye çanta ile çıkmasıyla başlayan süreç alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

TORBADAN ÇIKAN PARA RULOLARI ŞAŞIRTTI

Takı takmak için gelin ve damadın yanına ilerleyen misafirler yanlarında getirdikleri çantayı açtı. Çantanın içinden birbirine yapıştırılarak rulo haline getirilmiş çok sayıda banknot çıkarıldı.

Konuklar tarafından hazırlanan bu para ruloları gelin ve damadın etrafında döndürülerek takılmaya başlandı. Dakikalarca süren işlem sonucunda yeni evli çift adeta bir nakit para çemberinin içinde kaldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Düğün salonunda bulunan diğer davetliler metrelerce uzunluğa ulaşan paraların sergilendiği o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Yaşanan bu sıra dışı uygulama kısa sürede sosyal medya platformlarında da paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı tarafından izlenen görüntüler, farklı yorumlara neden oldu.