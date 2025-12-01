Düğün konvoyunda yol kapatanlara binlerce liralık ceza!

Yayınlanma:
Mersin’in Toroslar ilçesinde bir düğün konvoyunun yolu kapattığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, 8 sürücüye toplam 18 bin 867 lira para cezası uyguladı. Olayla ilgili 3 sürücünün ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bir düğün konvoyunun Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı şekilde yol kapatması nedeniyle 8 sürücüye idari para cezası uygulandı. Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntüleri inceleyerek 8 sürücünün kimliğini ve araç plakalarını tespit etti.

8 KİŞİYE BİNLERCE LİRALIK CEZA

Karayolları Trafik Kanunu gereğince, tespit edilen 8 kişiye toplam 18 bin 867 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 3 sürücünün ehliyetine de farklı sürelerle el konulduğu bildirildi. Bu ehliyetlerden ikisine geçici süreyle, birine ise 2 ay süreyle el konulduğu belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine 22 Kasım’da resen soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

