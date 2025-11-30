Düğün gecesi olaylı bitti: "Laf atma" gerginliği silahlı kavgaya dönüştü

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’ndeki bir caddede yer alan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, salonda bulunan iki aile arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte salonda silah ateşlendi. Silah sesinin duyulmasıyla davetliler arasında büyük bir panik yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARBEDE SOKAKTA DEVAM ETTİ

Salon içerisinde başlayan gerginlik, tarafların dışarı çıkmasıyla sokakta da devam etti. Taraflar birbirlerine fiziksel saldırıda bulunurken, arbede sırasında darbedilen bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı görüldü. Yaşanan kargaşa ve şiddet olayları sırasında kavgaya karışanların yanı sıra fenalaşarak baygınlık geçiren vatandaşların olduğu da öğrenildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

EKİPLERDEN MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

Kavganın sürdüğü esnada olay yerine intikal eden Şişli Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis memurları, tarafları ayırarak olaya müdahale etti.

Olayda kullanılan silaha emniyet güçleri tarafından el konuldu. Kavgada yaralananlar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.