Düğün gecesi olaylı bitti: "Laf atma" gerginliği silahlı kavgaya dönüştü

Düğün gecesi olaylı bitti: "Laf atma" gerginliği silahlı kavgaya dönüştü
Yayınlanma:
İstanbul Şişli’de bulunan bir düğün salonunda iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve fiziksel kavgaya dönüştü. Eğlence mekanında başlayan ve sokağa kadar taşan olaylara polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’ndeki bir caddede yer alan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, salonda bulunan iki aile arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte salonda silah ateşlendi. Silah sesinin duyulmasıyla davetliler arasında büyük bir panik yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

istanbul-sislide-dugun-salonundaki-la-1039963-308619.jpg

ARBEDE SOKAKTA DEVAM ETTİ

Salon içerisinde başlayan gerginlik, tarafların dışarı çıkmasıyla sokakta da devam etti. Taraflar birbirlerine fiziksel saldırıda bulunurken, arbede sırasında darbedilen bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı görüldü. Yaşanan kargaşa ve şiddet olayları sırasında kavgaya karışanların yanı sıra fenalaşarak baygınlık geçiren vatandaşların olduğu da öğrenildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

istanbul-sislide-dugun-salonundaki-la-1039969-308619.jpg

EKİPLERDEN MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

Kavganın sürdüğü esnada olay yerine intikal eden Şişli Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis memurları, tarafları ayırarak olaya müdahale etti.

Aksaray’da satırlı dehşet! 1 kişi ağır yaralandıAksaray’da satırlı dehşet! 1 kişi ağır yaralandı

Olayda kullanılan silaha emniyet güçleri tarafından el konuldu. Kavgada yaralananlar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Türkiye
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
CHP Kurultayında final günü: PM ve YDK seçimleri yapılacak
CHP Kurultayında final günü: PM ve YDK seçimleri yapılacak