Aksaray’da satırlı dehşet! 1 kişi ağır yaralandı

Yayınlanma:
Aksaray’da kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Selçuk Ağıl'ı (39) satırla ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi.

Satırlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralıSatırlı ve bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SATIRLA AĞIR YARALAYIP KAÇTI

Selçuk Ağıl, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, satırla Ağıl'a saldırdı. Kalçasına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan Ağıl, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ağıl, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

