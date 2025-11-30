Doludan korunmak için duraklara ve apartman girişlerine sığındılar

Antalya’da dün etkili olan sağanağın ardından bugün güneş açtı. Kentte güneşli hava etkisini sürdürürken aniden bastıran dolu yağışı, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Kentte dolu yağışı sonrası gökkuşağı oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bugün güneş açtı. Kent genelinde güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar, aniden başlayan dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü.

doluu-1.jpg

Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte bazı bölgelerde yollar dolu taneleriyle kaplandı, ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

doluu-2.jpg

Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdıKazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

KENT SAKİNLERİ KORUNMA ARAYIŞINA GİRDİ

Güneşli havaya aldanarak dışarı çıkan kent sakinleri, aniden bastıran doludan korunmak için duraklara, iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı.

doluuu.jpg

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Yağışın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde trafik akışı normale döndü.

Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
Yıldırım yangına yol açtı! 3 tekne kullanılamaz hale geldi
Konya'da bir öğrenci 4 gündür kayıp
Öcalan’ın “Bahçeli’ye darbe” sözleri AKP’lileri birbirine düşürdü: PKK sözcüsü, kifayetsiz muhteris…
