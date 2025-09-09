Doktorun savunması şok etti: 10 yıl geçse de ispatlanamaz

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan ve doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri evinde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde Duman hakkında 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak, kasten öldürme' suçlamalarıyla 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, sanığın 30 Mart 2025'te 3, 26 Nisan 2025'te ise 5 olmak üzere toplam 8 yavru köpeği sosyal medyadaki ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla aldığı belirtildi. Duman'ın, yavru köpekleri bir koli içinde evine götürdüğü, burada hayvanlara cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü iddia edildi. Ayrıca, sanığın dijital materyallerinde yapılan incelemeler ve bilirkişi raporuna göre, hayvanlara yönelik cinsel istismar içeren yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depoladığı tespit edildi.

"4 GÜNLÜK KÖPEKLERDİ KAÇMALARI İMKANSIZDI"

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Duman, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen tanıklardan Ö.K., kanser hastası olan köpeğinin 5 yavrusunu sahiplendirmek istediğini ve sanığın yavruların tamamını "kaçarcasına" alıp götürdüğünü anlattı. Ö.K., "Köpeklerin biberonu ve eşyaları kalmıştı. Daha sonra telefondan beni engellemiş, içime bir şüphe düştü. Tekrar ulaştığımızda 'Beni bir daha arama' dedi. O köpekler henüz 4 günlüktü, yürüyemiyorlardı bile; kaçmaları imkansız" şeklinde ifade verdi.

Sanık Duman ise tanığın bu beyanlarına karşılık, telefon engellemesi yapmadığını ve köpeklerin kendisine verildiğinde 5 günlük olduğunu ancak 3 hafta sonra evden kaçtıklarını öne sürdü.

"MUŞAMBA VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALMIŞ"

Duruşmada dinlenen bir diğer tanık olan hayvansever S.K. ise mezarlıkta buldukları 3 yavru köpeği sahiplendirmek için ilan verdiklerini ve sanığın kendilerine ulaştığını söyledi. Köpekleri sanığa teslim ettikten sonra durumlarını öğrenmek için aradıklarında telefonun yüzlerine kapatıldığını belirten S.K., "Hayvanlar yeni doğmuştu, çok korkaklardı ve kaçabilecek durumda değillerdi. Başkalarının da aynı kişiye köpek verdiğini öğrenince büyük bir panik yaşadım ve vebal altına girdiğimi düşündüm. Bu olay psikolojimi bozdu. Ayrıca bir taksiciden, sanığın market önünde durarak muşamba ve temizlik malzemesi aldığını öğrendik" dedi.

KARDEŞİNDEN 'EV VE ARSA' AÇIKLAMASI

Sanığın kardeşi Bekir Duman da tanık olarak dinlendi. Mahkemede, ağabeyiyle aralarındaki mesajlaşmaların sorulması üzerine Bekir Duman, "Ağabeyim ticaretle uğraşırdı, düşük peşinatla taksitli ev ve arsalar alırdı. Çok sayıda alınca ödemelerde zorlandığı için bu konuda mesajlaşmıştık" dedi. Mustafa Duman'ın '3 kez aradım yine de vermekten vazgeçtiler' şeklindeki mesajında neden 'satmak' yerine 'vermek' kelimesini kullandığı sorulduğunda ise tanık, "Biz 'vermek' kelimesini 'satmak' anlamında da kullanırız. 'Kafanı başka şeylerle meşgul et' derken de ev ve arsa alım satım işlerini kastetmiştim" şeklinde yanıt verdi. Kardeşi, ağabeyinin üniversite yıllarında bir köpek tarafından ısırıldığını ancak hayvanlara karşı olumsuz bir tavrını görmediğini de ekledi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tanık beyanlarının ardından Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin davaya katılma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar üzerine salonda çıkan tartışma nedeniyle bazı avukatlar dışarı çıkarıldı. Söz alan sanık Muhammet Mustafa Duman, 6 aydır haksız yere tutuklu olduğunu savunarak, "Ben herhangi bir köpeği öldürmedim. Aradan 10 yıl bile geçse benim bir köpeği öldürdüğüm ispatlanamayacak. Ben Güdül ilçesinde görev yapan bir hekimim. Vatandaşlara hizmet etmem gerekirken tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.