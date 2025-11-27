Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesine gelen 62 yaşındaki Pevziye Dikbaş'a safra kesesi iltihabı teşhisi konuldu.

Hastanın, iç organlarının doğuştan ters tarafta olduğunu belirtmesi üzerine, ameliyat için özel bir hazırlık yapıldı. Dikbaş, kapalı yöntemle gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatıyla iyileşti.

Ameliyatı yapan ekipteki Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eşref Oğuz Özgür, nadir görülen vakada hastanın kalp, karaciğer, mide ve diğer iç organlarının ayna görüntüsü şeklinde ters konumda olduğunu söyledi.

"ALIŞILAGELMİŞİN DIŞINDA TERS OLARAK HAZIRLADIK"

Vakanın kendileri için de ilginç bir klinik tecrübe olduğunu ifade eden Özgür, şu ifadeleri kullandı:

"Hastamız geldiğinde bize organlarının ters konumda olduğunu söyledi. Biz de görüntüleme yöntemiyle durumu teyit ettik. Normalde safra kesemiz, karaciğer sağ lobun alt yüzeyinde yerleşimdedir. Safra kesesi, hastamızın sağ tarafında olması gerekirken sol tarafında, karaciğer sol lob sağda, sağ lob sol tarafta yer alıyordu. Kapalı ameliyat planlamasını alışılagelmişin dışında ters olarak hazırladık.